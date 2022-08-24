Во время отдыха у девушки украли музыкальную колонку в Самарской области

парень во всем признался и вернул девушке похищенную колонку. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во время отдыха на берегу реки Чкаловка у 23-летней жительницы города Самары похитили музыкальную колонку стоимостью 5000 рублей.

— С компанией девушки познакомились молодые люди, все вместе слушали музыку из колонки на пляже, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Один из новых знакомых предложил зарядить музыкальную колонку. Для этого он забрал ее и уехал на такси. Назад парень не вернулся. Полицейские проверили ломбарды и другие места сбыта.

Вором оказался 29-летний ранее судимый местный житель. Он во всем признался и вернул девушке похищенную колонку. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Молодому человеку может грозить лишение свободы до двух лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.