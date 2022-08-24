В результате удара Renault в стоящую Mazda пострадала женщина в Самарской области

Мужчина превысил скорость движения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 24 августа, в 15:15 в Красноярском районе 65-летний водитель на Renault Sandero врезался в стоящую Mazda Demio под управлением 51-летней женщины.

— Пожилой мужчина двигался по автодороге «Волжский-Курумоч-Урал» в сторону поселка Курумоч, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе движения на 1 км водитель превысил скорость и наехал на стоящую «Mazda Demio», которая находилась на проезжей части. С места ДТП женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

Всего 23 августа на территории Самарской области произошло семь ДТП с шести пострадавшими. Также 687 человек нарушили правила дорожного движения.