ВолгаФест вместе со СБЕРом запускает пляжный Фестивальный клуб

Фестивальный клуб — это пространство, объединяющее лекторий, кофейню и лаунж-зону.

С 23 по 28 августа каждый день зрителей ждут:

- детские спектакли

- паблик-токи с тинейджерами на актуальные «взрослые» темы

- лекции по психологии и педагогике

- полезные уроки для по экологии и финансовой грамотности

Для школьников пройдут лекции по финансовой грамотности, после которых можно будет проверить свои знания с помощью теста от СберКота. Эксперты Центра развития талантов Сбербанка расскажут молодежи про профессии будущего. А родители смогут посетить лекции от врача-педиатра сервиса СберЗдоровье, на которых он расскажет том, как прививать детям любовь к здоровому образу жизни.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«ВолгаФест стал площадкой, на которой можно обсудить самые актуальные и волнующие жителей региона вопросы, услышать знаковых спикеров, узнать о новых направлениях мысли. Вместе с организаторами мы подготовили не просто интересную, но и полезную программу Фестивального клуба. Она получилась очень разносторонней, и я уверен, что будет востребована у представителей разных поколений».

Детство как явление будет раскрыто с самых разных сторон: в теории и на практике, в психологии, в науке и искусстве. В качестве спикеров будут выступать ведущие специалисты в областях педагогики и образования, а также создатели проектов для детей и родителей. Важнейшие темы, которые будут раскрывать в лектории – как быть хорошим родителем и быть в контакте с внутренним ребенком.

Также в Фестивальном клубе пройдет серия паблик-токов с тинейджерами, где дадут слово непосредственно детям и можно будет узнать их мнение о культуре, искусстве, будущем, обществе и о многом другом.

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Шатер Фестивального клуба расположен на пляже Красноармейского спуска

Полное расписание: https://vk.com/@lectoryvolgafest-raspisanie-meropriyatii-festivalnogo-kluba

Организатор фестиваля: Правительство Самарской области

Генеральный партнер фестиваля: Сбер

Партнеры фестиваля: Пегас-Агро, AKRON HOLDING.