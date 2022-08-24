В Самаре проверили безопасность продуктов из «борщевого набора» от фермеров

Превышения нитратов в «борщевом наборе» от самарских фермеров нет / Фото: t.me/s/csm163

Региональный центр Росстандарта в Самарской области запустил новый проект – «АгроКачество». В рамках него специалисты решили проверить качество продуктов от фермеров, в частности овощи из «борщевого набора». Результаты оказались более чем хорошими.

Так, специалисты приобрели у самарских фермеров огурцы, помидоры, морковь, картофель, лук, кабачок и капусту. Все эти овощи отправили в испытательную лабораторию Самарского ЦСМ. Там их проверили на нитраты.

– Огурцы показали 37 мг/кг (норма – 150), помидоры 35 мг/кг (150), морковь 58 мг/кг (400), картофель менее 30 мг/кг (250), лук тоже менее 30 мг/кг (80), кабачок 130 мг/кг (400) и капуста 146 мг/кг (900), – рассказали эксперты.

Таким образом, превышения нитратов в «борщевом наборе» от самарских фермеров нет. Все образцы показали цифры значительно ниже установленных параметров. Отметим, что любой фермер или руководитель крестьянско-фермерского хозяйства может обратиться в испытательную лабораторию и заказать полное исследование своей продукции. По итогам они смогут получить документы, которые помогут аграриям попасть в любые торговые точки.