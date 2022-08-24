В Самарской области прошли испытания уникальной деревянной лодки «Вольница»

Длина судна получилось 5,8 метра. Фото: правительство Самарской области

В селе Жигули Ставропольского района Самарской области прошли ходовые испытания уникальной деревянной лодки «Вольница», построенной по технологиям 17-го века.

— Струг построил Александр Зацепилов, специализирующийся на кораблестроительных технологиях наших предков, — рассказали в правительстве Самарской области.

Также земляк создал точную копию челна легендарного Степана Разина «Атаман» и колоритный баркас «Тихий Дон». Над стругом «Вольница» работа велась с марта по август в домашней мастерской.

Длина судна получилась 5,8 метра, ширина – 1,5 метра. Оно вмещает в себя пять человек. На «Вольнице» местные туристы-кругосветчики будут ходить по Волге. Во времена парусного и гребного флотов струг был боевым абордажным судном. Он очень легкий, верткий и маневренный.

Именно на таких судах в 17-м веке казаки ходили по Волге, а Ермак покорял Сибирь.