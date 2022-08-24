Мужчина до смерти забил оскорбившего его незнакомца на остановке под Самарой

Нападавшего осудили, он проведет в колонии несколько лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор 39-летнему жителю Жигулевска. Мужчина сильно избил незнакомца, от чего тот скончался. Подробности сообщили в СУ СК по региону.

Трагедия произошла в июле прошлого года на одной из остановок общественного транспорта. Там осужденный повстречал незнакомца, который вел себя агрессивно и сыпал оскорблениями. Между мужчинами вспыхнула ссора, результат который оказался плачевным.

– Во время ссоры осужденный набросился на своего оппонента и нанес ему несколько ударов в область головы и туловища. Потерпевший получил многочисленные травмы, от которых скончался в медучреждении, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

Житель Жигулевска был признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ ( «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Его приговорили к семи годами колонии строгого режима.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.