Тольяттинский АВТОВАЗ начал выпускать LADA Granta с подушками безопасности

Все составляющие системы безопасности остались прежними. Фото: сайт LADA

С 23 августа 2022 года АВТОВАЗ начал выпускать автомобили LADA Granta, оснащенные подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

— Стоимость базовой версии Granta с системой airbag водительского места около 602 800 рублей по государственной программе льготного кредитования. Она действует только до 1 декабря этого года, — сообщается на официальном сайте LADA.

Без учета программы цена составляет 753 500 рублей. Более «старшие» версии автомобилей могут быть дополнительно оборудованы подушкой безопасности пассажирского сидения, а также передними ремнями с преднатяжителем.

Все составляющие системы безопасности, а также рулевое колесо с airbag такие же, как применялись на LADA Granta раньше. Напомним, государственная программа льготного кредитования доступна семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспорт.