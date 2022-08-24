Коронавирус 24 августа 2022 года выявили еще у 818 жителей Самарской области

Третий день подряд в губернии не фиксируют смерти от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболевании коронавирусом в Самарской области. В среду, 24 августа 2022 года, в регионе подтвердился диагноз у 818 человек. Общее число случаев заражения теперь составляет 399 435, сообщает оперативный штаб.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 80 пациентов. Еще 298 человек благополучно закончили лечение и выписались с больничного. За все время побороть COVID-19 смогли 383 584 жителя региона.

Третий день подряд в губернии не фиксируют смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии в Самарской области скончался 7 951 человек.

Напомним, медики рекомендуют жителям региона носить маски в общественных местах и транспорте. Также необходимо регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком.