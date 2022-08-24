В Самарской области возбудили дело на застройщика, который оставил без дома многодетную семью

Застройщик оставил молодую семью без дома и без денег

В Нефтегорском районе Самарской области правоохранители возбудили уголовное дело на сотрудников компании ООО «Твой дом». Застройщика обвиняют в том, что он оставил без дома и без денег многодетную семью. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн 24 августа 2022 года.

Молодая семья Климовых стала жертвой недобросовестных строителей в 2018 году. Семья с четырьмя детьми получила субсидию на постройку дома, однако одним из условий ее использования стал найм специализированной организации. В результате застройщик забрал деньги, однако возвел лишь фундамент, который практически сразу начал разрушаться и не прошел экспертизу. Семья сначала пыталась решить дело путем переговоров, потом обратилась в суд. Но несмотря на то, что судья встал на сторону пострадавших, застройщик до сих пор не возместил ущерб.

Климовы обратились за помощью к депутату Александру Хинштейну. После вмешательства парламентария следователи возбудили уголовное дело против сотрудников компании-застройщика. А молодой семье предложили построить дом самостоятельно, и потом взыскать его стоимость с горе-подрядчика.