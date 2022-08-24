В Тольятти предпринимательница пыталась дать взятку полицейским, чтобы они не забирали алкоголь

Правоохранители выяснили, что обвиняемая продавала алкоголь, не имея сопроводительных документов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить местную предпринимательницу. Женщина пыталась дать взятку полицейским, однако они отказались от денег. Подробности сообщили в СУ СК по региону.

Инцидент произошел 26 июля текущего года в одной из торговых точек. Полицейские пришли в магазин с проверкой и выяснили, что обвиняемая продавала алкоголь без необходимых документов. Женщина моментально нашла выход.

– Обвиняемая попыталась дать сотрудникам полиции взятку в размере 20 тысяч рублей, чтобы они не привлекали ее к ответственности. Она также рассчитывала, что за эту сумму ей вернут изымаемый алкоголь. Деньги женщина положила стол, – рассказали в региональном СУ СК.

Однако план не сработал – сотрудники полиции отказались от взятки. В отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»). Все материалы уже переданы в суд.