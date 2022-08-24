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Общество24 августа 2022 15:57

В Самарской области жители деревни остались без сотовой связи

Поселение обслуживал единственный оператор, однако он прекратил работу на этой территории
Валентина ПОЛИКАРПОВА
О своей проблеме жители деревни сообщили региональным властям

О своей проблеме жители деревни сообщили региональным властям

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Этим летом жители деревни Благодаровка Борского района остались без сотовой связи. Единственный оператор, обслуживающий поселение, отказался от оказания услуг еще весной текущего года. С того момента люди жили без мобильной сети. Об этом жители Благодаровки сообщили региональным властям.

– У нас нет никакой мобильной сети. Единственный провайдер снял свое присутствие в мае этого года и с тех пор деревня нуждается в любом операторе. Поселение у нас не брошенное – здесь работают сельскохозяйственные компании, фермеры, пчеловоды, – рассказали жители деревни.

На обращение мгновенно отреагировали в департаменте информтехнологий Самарской области. Власти региона сообщили, что вопрос взят под контроль.

– Руководитель департамента с представителем сотовой компании посетят село Благодаровка для решения данной проблемы, – отметили в департаменте информтехнологий Самарской области.

По словам жителей, гости действительно посетили деревню – уже на следующий день после обращения. Сейчас проблема находится в проработке.