В Самарской области жители деревни остались без сотовой связи

О своей проблеме жители деревни сообщили региональным властям Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Этим летом жители деревни Благодаровка Борского района остались без сотовой связи. Единственный оператор, обслуживающий поселение, отказался от оказания услуг еще весной текущего года. С того момента люди жили без мобильной сети. Об этом жители Благодаровки сообщили региональным властям.

– У нас нет никакой мобильной сети. Единственный провайдер снял свое присутствие в мае этого года и с тех пор деревня нуждается в любом операторе. Поселение у нас не брошенное – здесь работают сельскохозяйственные компании, фермеры, пчеловоды, – рассказали жители деревни.

На обращение мгновенно отреагировали в департаменте информтехнологий Самарской области. Власти региона сообщили, что вопрос взят под контроль.

– Руководитель департамента с представителем сотовой компании посетят село Благодаровка для решения данной проблемы, – отметили в департаменте информтехнологий Самарской области.

По словам жителей, гости действительно посетили деревню – уже на следующий день после обращения. Сейчас проблема находится в проработке.