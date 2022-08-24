В Самарской области состоялась Августовская конференция работников образования

Конференция прошла 24 августа в режиме ВКС. Фото: правительство Самарской области

Порядка 50 тысяч учителей Самарской области приняли участие в Августовской конференции работников образования, которая состоялась в среду, 24 августа. К обсуждению актуальных вопросов присоединились глава региона Дмитрий Азаров, советник министра просвещения РФ Мария Муркова, председатель Самарской Губернской Думы и Совета ректоров вузов Геннадий Котельников и министр образования области Виктор Акопьян.

– Мы многое сделали в последние годы, чтобы изменить вид образовательных учреждений, чтобы появились новые школы, детские сады в каждом регионе страны. Самарская область – не исключение, а один из лидеров по созданию, строительству новых образовательных учреждений, – отметил Дмитрий Азаров, открывая конференцию.

Самарская область уделяет особое внимание системе образования. Так, в рамках федеральной поддержки и реализации концессионных проектов к 2024 году в регионе появится 8 новых школ, что позволит создать дополнительно более 7 тысяч мест. Имеющиеся учреждения пережили масштабное обновление. К новому учебному году капитально отремонтированы и оснащены 19 школ из 14 муниципалитетов, еще 5 школ завершат ремонт в 2023 году.

В ходе конференции также отметили, что в августе Самарская область направила заявку на участие в конкурсном отборе еще 77 объектов образования – их планируется отремонтировать в 2024-2025 годах. Все заявки были одобрены.

Стоит отметить, что сегодня губерния является лидером по качеству образования в ПФО. На уровне страны область завоевала шестое место.