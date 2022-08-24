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Происшествия24 августа 2022 17:09

В Тольятти жители ловили голую девушку, пугающую прохожих

Неадекватная барышня бегала по улицам и истошно кричала
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В какой-то момент девушка легла на проезжую часть. Фото: vk.com/tlt_01

В какой-то момент девушка легла на проезжую часть. Фото: vk.com/tlt_01

В Самарской области продолжается череда шокирующих инцидентов, которые устраивают местные жители. На этот раз эстафета добралась до Тольятти – там по дорогам бегала абсолютно голая девушка. Информацией и кадрами с места происшествия поделились местные жители.

– Сначала она бегала по улице Карла Маркса,, потом забежала в блинную «Люблины», распугав посетителей. Абсолютно неадекватная, кричала что-то непонятное, – делятся тольяттинцы.

Они отмечают, что после голую мадам ловили уже на улице Лесная. На опубликованных кадрах видно, как мужчина тащит девушку по дороге, подальше от автомобилей.

Причина неадекватного поступка остается загадкой.