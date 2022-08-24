Синоптики обещают жару до +35 градусов до конца недели в Самарской области

25 августа воздух в регионе прогреется до +33 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жаркая летняя погода не спешит покидать Самарскую область. Жителям губернии придется терпеть жару как минимум до конца текущей недели. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– В Самарской области сохранится сухая жаркая погода со слабым ветром. Кратковременные дожди возможны только к концу недели, – отмечают синоптики.

Согласно прогнозу, 25 августа воздух в Самарской области прогреется до +33 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. 26 и 27 августа характер погоды в целом сохранится, однако столбик термометра поднимется до 35 градусов тепла.