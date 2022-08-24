Дмитрий Азаров обсудил создание кампуса с родителями и студентами СЭК

Собравшиеся отметили, что встреча получилась конструктивной. Фото: правительство Самарской области

В среду, 24 августа, глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с родителями, студентами и преподавательским составом Самарского энергетического колледжа. Собравшиеся обсудили вопрос объединения СЭК и ПСЭК, а также создание межвузовского кампуса.

Первоначально делегация осмотрела ремонт основного корпуса, общежитий и мастерских. Как пояснил министр образования и науки региона Виктор Акопьян, работы здесь стартовали еще в 2019 году. Сегодня они близятся к завершению – рабочие выполняют монтаж и подключают оборудование в лабораториях. Однако в дальнейшем обновление объектов будет продолжено.

– На следующий год сумма средств на ремонт корпусов колледжа будет не меньше, чем в текущем году – как минимум 150 миллионов рублей мы предусмотрим в областном бюджете. Средства, прежде всего, будут направлены на учебные площади и на благоустройство прилегающей территории, – заявил Дмитрий Азаров.

В следующем году власти намерены увеличить число мастерских и лабораторий – до 17 и 13 соответственно. В дальнейшем обновление затронет 1-й и 2-й корпуса ПСЭК, а также всю территорию кампуса. Такое желание во время визита выразили преподаватели. Дмитрий Азаров отметил, что ремонтные работы уже есть в планах.

Не менее важный вопрос - питание студентов. Как сообщил директор образовательного учреждения Владимир Бочков, с 1 сентября в кампусе будет работать буфет. А к концу месяца столовую и пищеблок оснастят оборудованием для приготовления качественной пищи.

Не будет проблем и с транспортной доступностью колледжа. Преподавателей на работу будет довозить служебный транспорт, а для студентов предусмотрят компенсацию проездного. Студенты из Новокуйбышевска – а их 29 человек – смогут проживать в общежитии. К слову, в общежитии на улице Карла Маркса, 231а планируется масштабный ремонт. Здесь намерены обновить душевые, комнату для занятий. Кроме того, глава региона предложил оборудовать в месте проживания студентов тренажерный зал. А на территории самого кампуса в следующем году появится новый стадион – на это уже предусмотрено 26 миллионов рублей.

– Очень конструктивная встреча, уверена, она даст свои плоды. Огромная благодарность Дмитрию Игоревичу за внимательность и адресную поддержку. Проект в будущем огромный, шикарный, современный. Хорошие условия уже созданы. Есть, конечно, над чем работать. Но я считаю, что со временем все будет шикарно, – поделилась итогами обсуждения мама студента 3-го курса СЭК Анфиса Климонтова.