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Происшествия25 августа 2022 4:26

Пенсионерка перевела мошеннику 2,5 миллиона рублей в Самарской области

Женщина хотела заработать на бирже
Ирина СИНЕГУБОВА
Женщине захотелось пожизненно получать большие дивиденды. Фото: Светлана Маковеева

Женщине захотелось пожизненно получать большие дивиденды. Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 65-летняя женщина через интернет-сайт перевела мошеннику около 2 миллионов 500 тысяч рублей

— К женщине обратился якобы брокер торговой интернет-площадки и предложил легкий заработок, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Неизвестный убедил пенсионерку, что если правильно вложить средства, деньги можно делать почти из ничего. Возможность до конца жизни получать большие дивиденды, играя на виртуальной бирже, привлекла пожилую женщину.

После получения денежных средств, мошенник, личность которого до сих пор не установлена, перестал выходить на связь. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, выясняются все подробности происшествия.