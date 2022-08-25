Стали известны самые редкие и популярные имена детей в Самарской области

Рейтинг популярных имен детей составлен за первое полугодие этого года. Фото: Ксения Тимофеева Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области назвали самые популярные и редкие имена детей за первое полугодие 2022 года. Рейтинг составили сотрудники ЗАГС Самарской области.

Чаще всего в этот период родители называли сыновей Артёмом, Александром, Михаилом, Максимом и Матвеем. Для девочек наиболее часто используемыми именами стали: София, Ева, Виктория, Полина и Алиса.

Необычные имена, которыми называли мальчиков, – Верусалим, Генрих, Каспер, Кир, Яросвет. Редкие имена для девочек: Александрина, Божена, Ванесса, Весна, Джейн.

Помимо этого, родители некоторым детям дают двойные имена. Среди самых популярных для мальчиков: Араби-Марсель, Самир-Савелий, Умар-Фарук. Двойные имена для девочек: Арина-Виктория, Миа-Виктория, Сара-Розлин.