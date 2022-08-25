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Происшествия25 августа 2022 5:06

В Тольятти мужчина взял велосипеды напрокат и сдал их в ломбард

Полицейские пытаются найти перепроданные велосипеды
Ирина СИНЕГУБОВА
Возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти 43-летний местный житель похитил два велосипеда, которые взял напрокат, и сдал их в ломбард.

— Один из клиентов взял на несколько часов два дорогостоящих велосипеда, оставив копию паспорта, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По истечению времени возврата мужчина не вернулся, а его телефон был отключен. В полицию обратился 35-летний представитель пункта проката спортивного инвентаря. Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.

43-летнего похитителя задержали около одного из домов в Центральном районе города и привезли в ближайший отдел полиции. Мужчина во всем признался, велосипеды он уже успел сдать в ломбард, а деньги потратить на собственные нужды.

В настоящее время полицейские пытаются найти перепроданные велосипеды. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может грозить мужчине, – два года лишения свободы.