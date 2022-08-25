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Спорт25 августа 2022 5:28

Георгий Зотов прокомментировал свое возвращение в самарские «Крылья Советов»

Футболист рад возвращению в Самару
Ирина СИНЕГУБОВА
С главным тренером команды игрок уже пообщался. Фото: ФК «Крылья Советов»

С главным тренером команды игрок уже пообщался. Фото: ФК «Крылья Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов рассказал о своих эмоциях от возвращения в Самару, сообщает пресс-служба клуба.

— Я рад вернуться в «Крылья», люблю Самару. Буду делать всё возможное, чтобы наша команда побеждала, показывала хорошую игру, — делится Георгий Зотов.

По словам футболиста, он следил за «Крыльями» и знает, что это одна из самых играющих команд в лиге. С главным тренером команды игрок уже пообщался, но более детальный разговор еще предстоит. Георгий уверяет, что знает его требования и как играет команда.

Пока молодой коллектив принимает нового игрока, Георгий Зотов надеется, что с его помощью команда будем занимать еще более высокие позиции.

– Испытываю только положительные эмоции. Как только прилетел в Самару, почувствовал радость и приятную ностальгию. Это кайф, — комментирует футболист.