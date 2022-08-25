В Самаре можно будет купить билеты на авиаперелеты по сниженной цене

Приобретать билеты нужно на сайте авиакомпании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 25 августа по 4 сентября авиакомпания NordStar проводит распродажу авиабилетов, она коснется рейса Самара – Тюмень.

— Из Самары в Тюмень и в обратном направлении стоимость билета будет снижена и начнется с 1990 рублей, — рассказали в пресс-службе NordStar.

Воспользоваться перелетом жители региона смогут в течение семи месяцев: с 1 сентября 2022 года по 25 марта 2023 года. Дополнительная скидка в 10% действует для детей от 2 до 12 лет.

Важно, что специальные тарифы применимы, только если билеты приобретены на сайте авиакомпании. Помимо этого, скидки на авиабилеты распространяются на регулярные рейсы авиакомпании NordStar из Красноярска, Москвы, Сочи, Новосибирска, Нижнекамска и других городов.