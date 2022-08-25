Представившись соцработницами, две женщины обокрали 95-летнюю пенсионерку из Самары

У пожилой женщины пропал паспорт со вложенными деньгами. Фото: ГУ МВД по Самарской области
Выдавая себя за социальных работников, 42-летние жительницы Чапаевска попали в квартиру 95-летней самарской пенсионерки и обокрали ее.
— Из квартиры, расположенной в доме на улице Партизанской в Самаре, экс-соцработницы похитили 10 850 рублей, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Днем пенсионерка шла из банка домой, в подъезде позади себя заметила двух женщин. Под предлогом оформления выплат пенсионерам они попросили написать пожилую женщину личные данные. После их ухода у нее пропал паспорт со вложенными деньгами.
Мошенниц задержали на территории Самарской области. Одна из них имеет судимость за кражи и сбыт наркотиков. Пока одна женщина отвлекала пенсионерку вопросами, вторая вытащила из пакета паспорт с деньгами. В итоге денежные средства разделили пополам, а паспорт выбросили.
В настоящее время предварительное расследование окончено и уголовное дело направлено в суд.