Представившись соцработницами, две женщины обокрали 95-летнюю пенсионерку из Самары

У пожилой женщины пропал паспорт со вложенными деньгами. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Выдавая себя за социальных работников, 42-летние жительницы Чапаевска попали в квартиру 95-летней самарской пенсионерки и обокрали ее.

— Из квартиры, расположенной в доме на улице Партизанской в Самаре, экс-соцработницы похитили 10 850 рублей, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Днем пенсионерка шла из банка домой, в подъезде позади себя заметила двух женщин. Под предлогом оформления выплат пенсионерам они попросили написать пожилую женщину личные данные. После их ухода у нее пропал паспорт со вложенными деньгами.

Мошенниц задержали на территории Самарской области. Одна из них имеет судимость за кражи и сбыт наркотиков. Пока одна женщина отвлекала пенсионерку вопросами, вторая вытащила из пакета паспорт с деньгами. В итоге денежные средства разделили пополам, а паспорт выбросили.

В настоящее время предварительное расследование окончено и уголовное дело направлено в суд.