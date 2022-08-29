Жителям Самары расскажут обо всех нюансах текущего ремонта в МКД

На все коммунальные вопросы ответит директор УК "Коммунресурс" Леонид Пугачев

Сегодня, 29 августа 2022 года, гостем радио «Комсомольская правда» в Самаре (98,2 FM) станет директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев. Он расскажет все о текущем ремонте, а также ответит на вопросы слушателей в прямом эфире.

Леонид Пугачев детально осветит следующие темы:

Какой порядок принятия решения о проведения ремонта? Кто решает, на что будут тратиться деньги? Могут ли жители повлиять на это решение, или это работа управляющей компании?

Кто выполняет приемку выполненных работ? Как проследить за отчетностью УК после ремонта (сколько потратили денег, все ли было потрачено по делу, нет ли лишних трат)?

Куда обращаться, если цена явно завышена?

Многие жители жалуются, что УК не предоставляет или скрывает от жильцов отчетные документы и сметы по текущему ремонту. Почему так происходит? Обязана ли УК это делать? Стоит ли жильцам обращаться в надзорные органы, чтобы получить эти документы (и что делать, если после этого УК все равно не выдает документы).

Почему жильцов иногда не информируют о начале работ и предварительной смете?

С какой периодичностью проводится текущий ремонт?

Что делать, если управляющая компания не выполняет своих обязанностей по текущему ремонту?

Переходят ли долги по оплате текущего ремонта новому владельцу при продаже квартиры?

Какие гарантийные сроки у разных видов работ по текущему ремонту?

В ближайшее время мы ждем изменений в системе обращении с лифтами. Ждать ли чего-то подобного с текущим ремонтом, или это хорошая зарекомендовавшая себя система и ее не нужно менять?

Начало прямого эфира с директором УК «Коммунресурс» Леонидом Пугачевым в 12:03. Задать ему вопросы можно будет по телефону 8 (846) 379-39-39.