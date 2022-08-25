Две дороги перекроют в Самаре из-за соревнований по лыжероллерам 27 и 28 августа 2022 года

Дороги будут перекрывать два дня на несколько часов Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В эти выходные, 27 и 28 августа 2022 года, в Самаре ограничат движение транспорта в районе стадиона «Солидарность Арена». Проезд закроют из-за проведения чемпионата и первенства региона по лыжероллерам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения будут действовать с 8:30 до 15:00 27 и 28 августа 2022 года на улице Арена 2018 от Проезда № 6 до Проезда № 2 (ближнее примыкание к улице Демократической) и на Проезде № 2. Также на этих участках оба дня с 6:00 до 15:00 будет запрещена остановка или стоянка транспорта. Исключения – машины полиции, скорой помощи и пожарных.

Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Временная схема ограничения движения / Фото: администрация Самары

Напомним, с 27 по 30 августа в Самаре перекроют еще один участок. Речь идет о пересечении улиц Гаражной, 4-го проезда и Врубеля. Там будут проводить ремонтные работы.