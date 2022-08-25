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Происшествия25 августа 2022 7:19

В Самарской области ранним утром 25 августа 2022 года в огне погибла «Настена»

Пожар уничтожил магазин в Жигулевске
Анастасия ФИЛАТОВА
Пламя полностью уничтожило торговую точку / Фото: t.me/samaraa163

Пламя полностью уничтожило торговую точку / Фото: t.me/samaraa163

Ранним утром в четверг, 25 августа 2022 года, в микрорайоне В-3 в Жигулевске произошло ЧП. Примерно в 4 часа жители почувствовали запах гари. Те, кого он разбудил, увидели в окна зарево пожара. По словам горожан, это было страшное зрелище. Как оказалось, огонь охватил магазин под названием «Настена».

- Вызов поступил на пульт дежурного в 3:51. По приезде установлено, что на улице Фадеева, 27 горит магазин. Площадь пожара составила 70 кв. м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работали 26 человек и 8 единиц техники. Пожарные локализовали возгорание в 4:47, а полностью потушили спустя несколько минут – в 5:00. Информации о пострадавших нет. Что стало причиной пожара, который полностью уничтожил «Настену», пока не ясно.

Один из жителей Жигулевска предположил, что это мог быть поджог, однако эта версия особой поддержки не получила. Многие склоняются к тому, что в магазине могло произойти короткое замыкание, поскольку постройка эта старая и ремонт там давно не проводили. Точную причину происшествия предстоит установить специалистам.