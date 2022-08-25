Власти дали добро на строительство высоток на месте бывшего ипподрома в Самаре

Под застройку отдадут территорию в районе пересечения Московского шоссе и проспекта Кирова Фото: Яндекс. Карты

В Промышленном районе Самары построят новые высотки. Многоэтажки вырастут на территории, где раньше располагался ипподром. Власти дали разрешение на застройку этой площадки.

- Предоставить ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» разрешение на условно разрешенный вид использования участка площадью 8 842 квадратных метра на Московском шоссе под многоэтажную жилую застройку, - говорится в постановлении на сайте городской администрации.

Какие именно дома планируется построить на месте бывшего ипподрома и сколько их будет, пока неизвестно. На публичных слушаниях, которые прошли в конце прошлого года, многие местные жители высказывались против возведения высоток на этой площадке. По их мнению, появление многоэтажек и, как следствие, новых жильцов с машинами может осложнить движение транспорта в районе пересечения Московского шоссе и проспекта Кирова.