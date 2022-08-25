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Происшествия25 августа 2022 7:47

В Самаре женщина перевела лже-кондитеру деньги за торт и для мнимого фонда помощи детям

Возбуждено уголовное дело
Ирина СИНЕГУБОВА
В нужный день лже-продавец торт не привез.

В нужный день лже-продавец торт не привез.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 49-летняя женщина заказала по интернету торт, перевела деньги за него и для несуществующего фонда помощи детям, а мужчина перестал выходить на связь.

— 29-летний самарец в конце 2021 года разместил в группе соцсети объявление об изготовлении и продаже тортов, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Спустя несколько дней женщина заказа торт. Сначала она перевела две тысячи рублей в качестве предоплаты, потом оставшуюся сумму в размере 2 500 рублей. Помимо этого мошенник предложил покупательнице перевести 500 рублей в фонд помощи детям. Деньги он пообещал самостоятельно передать адресату.

В нужный день лже-продавец торт не привез и на телефон не отвечал. Мужчину задержали, вину он признал полностью. Перечисленные деньги уже успел потратить на собственные нужды, а женщине пока вернул лишь 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.