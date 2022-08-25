Дмитрий Азаров призвал соблюдать пожарную безопасность и не допускать лесных возгораний

Все службы должны быть в полной готовности. Фото: администрация Самары

Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу сохраняющейся пожароопасной обстановки на территории Самарской области. В ходе него губернатор призвал соблюдать пожарную безопасность и не допускать лесных возгораний.

Сейчас в регионе пик пожароопасного сезона, в это время важно, чтобы все службы были готовы быстро среагировать и предотвратить пожар. Губернатор поручил проверить все системы и мобилизовать ресурсы.

— Этот период надо пройти без потерь. Были сложные периоды, и мы знаем, какой ущерб может нанести пожар, как непросто его ликвидировать. Важно отслеживать обстановку и сразу принимать меры, – обратился глава региона.

Обратили внимание и на случаи в некоторых регионах, когда вовремя не среагировали, а дальше уже «ловили» пожар. Помимо угрозы жизни и здоровью людей, последствием является нанесение ущерба объектам инфраструктуры и экономической деятельности.

В Самарской области остается высокий риск возникновения природных пожаров. По данным «Приволжского УГМС», в ближайшие 10 дней в восьми городских округах и 23 муниципальных районах сохраняется пятый класс пожарной опасности, а в двух городских округах и четырех районах – 4 класс.

В регионе действуют система единого видеомониторинга и обнаружения очагов лесных пожаров, выездные мобильные бригады. Помимо этого, патрулируются наиболее опасные лесные участки. Все системы минлесхоза и подведомственного учреждения, «Самаралеса», в полной готовности. Совместно с МЧС проводятся профилактические мероприятия среди фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, крупных агрохолдингов региона. Причиной возгораний периодически бывает неисправность техники, поэтому ее тоже проверяют.

Дмитрий Азаров отдельно велел обеспечить безопасность на особо охраняемых федеральных территориях. А именно в национальных парках «Самарская Лука» и «Бузулукский Бор», а также Жигулевском заповеднике. Там необходимо заранее продумать и согласовать все организационные моменты на случай возникновения угрозы. Губернатор при необходимости лично готов подключиться к решению этого вопроса. В августе прошлого года в Борском районе пожар охватил несколько сел и нацпарк «Бузулукский бор».

— Только благодаря героизму пожарных и жителей, удалось удержать ситуацию от страшных последствий. Беда случилась: и дома сгорели, и жители пострадали. Надеюсь, наша командная работа не позволит случится этому, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В связи с высоким классом пожарной опасности в Самарской области действует запрет на посещение гражданами лесов и въезд в лесничества автомобилей. Губернатор отметил, что из-за погодных условий риски и угрозы растут каждый день. Причиной масштабной трагедии может стать даже брошенный окурок.