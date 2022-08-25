Семьям погибших в ходе СВО добровольцев предложили выплачивать пенсии

Расчет выплат будет проводиться по аналогии с военнослужащими Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семьям добровольцев, погибшим в ходе спецоперации на Украине, предложили назначить пенсии по потере кормильца. С такой инициативой выступило министерство обороны РФ. Как пишет ФАН, ведомство уже подготовило соответствующий законопроект.

Какую именно сумму предлагается назначить в качестве пенсии, не уточняется. В документе только указан порядок расчета выплат. Он будет проводиться по аналогии с военнослужащими.

Напомним, в регионах РФ этим летом начали формировать именные батальоны для отправки на Донбасс. Туда принимают добровольцев в возрасте до 60 лет, которые ранее уже проходили службу в армии. В Самарской области при подписании контракта им предоставляют единовременную выплату. Изначально была назначена сумма в 200 тысяч рублей. Однако на этой неделе было объявлено об ее увеличении в 1,5 раза – до 300 тысяч рублей.