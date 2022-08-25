Три ребенка пострадали в столкновении двух «Лад» в Кировском районе Самары

Дети находились в автомобиле женщины, в которую влетела легковушка. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 24 августа, в 16:00 в Кировском районе Самары в результате столкновения автомобилей Lada Granta и Lada 21124 пострадали три несовершеннолетних ребенка.

— 33-летний водитель за рулем Lada Granta ехал по улице Победы в направлении проспекта Кирова, на регулируемом перекрестке не уступил дорогу, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем «Lada 21124» находилась 34-летняя женщина, она заканчивала проезд перекрестка. С места ДТП в медицинское учреждение увезли трех детей: трехлетнего, шестилетнего и семилетнего.

Дети находились в автомобиле женщины, в которую влетела легковушка. Известно, что они получили незначительные травмы, не угрожающие их жизни и здоровью. В машине не было детских удерживающих устройств. Детям назначили амбулаторное лечение.