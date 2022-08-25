Red Wings продлевает все международные рейсы из Самары на осенне-зимний сезон

Частота рейсов за рубеж будет немного снижена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиакомпания Red Wings объявила о продлении всех международных рейсов из Самары на осенне-зимний сезон. Открыта продажа билетов на период с 30 октября 2022-го до 26 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, из Самары в Алматы самолеты Red Wings будут летать по субботам, в Анталию – по вторникам (сокращение с 2 до 1 рейса), в Ереван – по вторникам, четвергам и субботам (с 4 до 3), а в Стамбул – по средам и воскресеньям. Также в осенне-зимний сезон авиакомпания продолжит выполнять полеты в Екатеринбург, Нижний Новгород и Тюмень.

Пассажиров будут перевозить на современных комфортабельных лайнерах SSJ100. Их вместимость – до 100 кресел.