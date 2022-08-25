Россельхозбанк увеличил кредитование АПК Самарского региона более чем на треть

Этот показатель выше на 38% аналогичного периода прошлого года. При этом 8 млрд рублей заемщики получили по льготной ставке.

Одним из ключевых направлений финансирования банка традиционно остается выделение средств на проведение сезонных полевых работ, что составляет 87% от общего объема предоставленных филиалом кредитов юридическим лицам-представителям АПК. В этом году кредитование сезонных работ выросло на 4 млрд рублей по сравнению с объемом выданных кредитов в аналогичном периоде прошлого года.

Самарские аграрии полным ходом ведут уборку зерновых. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, валовый сбор зерна с полей области на конец августа составил более 2,3 млн тонн.

«Мы уже закончили сбор зерновых. В этом году мы убрали 2 118 га и намолотили пшеницы почти 91,5 тыс. центнеров – в 2 раза выше урожая прошлого года. Все это результат грамотного применения передовых аграрных технологий, своевременного внесения удобрений и конечно же финансовой поддержке. В Россельхозбанке мы кредитуемся с 2016 года. Сейчас нам нужны деньги на приобретение сельскохозяйственной техники и пополнение оборотных средств для подготовки к сезону полевых работ 2023 года. Мы уже готовимся к севу озимых, ждем повышения влажности почвы», – рассказал о своих планах Алексей Мокшин, директор ООО «Новопавловское» Большеглушицкого района Самарской области.

«Своевременная финансовая поддержка необходима аграриям и особенно в период сезонных работ. В 2022 году банк планирует обеспечить объем выдачи кредитов агропромышленному комплексу Самарского региона на уровне не ниже прошлого года. Для этого делается все – совершенствуется продуктовая линейка для агробизнеса, сохраняется доступность заемных средств», – отметил директор Самарского филиала РоссельхозбанкаРаильБагдалов.

В целом по стране Россельхозбанк увеличил объем льготного кредитования сезонных работ на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 292,4 млрд рублей. Общий прирост финансовой поддержки на эту цель составил более 21,5% до 427,7 млрд рублей. Таким образом, 2/3 средств на посевную аграрии получили на самых выгодных для себя условиях.

В 2022 году Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу России 958 млрд рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период 2021 года. Из них 356 млрд рублей, или 37,2%, заемщики получили по льготной ставке.