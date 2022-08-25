На «ВолгаФесте» Сбер расскажет о трендах и профессиях будущего и вместе со СберКотом проведет квест по финансовой грамотности

Для участников фестиваля Сбер, совместно с партнёрами подготовили ряд специальных лекций и паблик-токов, которые пройдут на площадке Фестивального клуба, а также организовали фотозону и квест по финансовой грамотности вместе с маскотом Сбера – СберКотом.

27 августа в 17.30 Центр развития талантов Сбербанка проведет лекцию для молодёжи, где расскажет о трендах и профессиях будущего, которые станут востребованными в ближайшем будущем.

28 и 29 августа в 17.30 пройдут лекции от врача-педиатра сервиса СберЗдоровье. Первая лекция будет посвящена теме «ЗОЖ для детей», на ней специалист поделится секретами, как правильно прививать детям любовь к здоровому образу жизни. На второй лекции, которая пройдет 29 августа, эксперт выступит по тему «Педиатрия здорового человека». На лекции расскажут о современных и устаревших методах диагностики и трезвом отношении к здоровью ребенка.

Ежедневно на площадке Фестивального клуба проходят уроки финансовой грамотности для детей и молодежи, на которых можно узнать, как формировать правильные финансовые привычки, грамотно распоряжаться деньгами. А для того, чтобы закрепить и проверить свои знания можно пройти тест от СберКота, который был подготовлен специально для ВолгаФеста.