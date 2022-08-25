Суточный прирост COVID-больных достиг 930 человек в Самарской области 25 августа 2022 года

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 102 пациента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Суточный прирост зараженных достиг 930 человек. Общее число случаев инфицирования теперь составляет 400 365. Такие данные оперштаб приводит на четверг, 25 августа 2022 года.

Увеличилось и количество пациентов, которых пришлось госпитализировать в больницу. За сутки на стационарное лечение отправили 102 человека. Еще 307 жителей региона закрыли больничный. За все время побороть COVID-19 смог 383 891 человек.

Хорошая новость – в Самарской области уже четвертый день подряд не фиксируют смерти от коронавируса. Общее количество смертей по-прежнему 7 951.

Напомним, на этой неделе в губернии начали вводить масочный режим. Пока такую меру внедрила торговая сеть «Магнит». Сотрудников магазинов обязали носить на рабочем месте СИЗы. На покупателей данное требование не распространяется.