За рулем фуры, которая врезалась в автобус из Самары, находился мертвец

Фура на большой скорости врезалась в микроавтобус с людьми. Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

Страшное ДТП, в котором погибло 16 человек, произошло 21 августа на трассе М-5 в Николаевском районе Ульяновской области. По предварительной информации, у водителя фуры за некоторое время до аварии случился сердечный приступ.

— По некоторым данным, у водителя фуры случился сердечный приступ, и когда он совершал это ДТП, он уже не был живым, — сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Напомним, фура на большой скорости врезалась в микроавтобус с людьми. Удар был настолько сильный, что автобус раздавило между двумя фурами.

Погибли 16 человек, в том числе и предполагаемый виновник аварии. Из них 14 человек были из Киргизии, там объявили траур.

В настоящее время информация о состоянии здоровья водителя фуры на момент аварии проверяется. Идет расследование всех обстоятельств произошедшей трагедии.