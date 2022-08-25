Певица Юлия Ковальчук проведет селфи-сессию в Самаре 27 августа 2022 года

Самарцы смогут пообщаться с экс-солисткой группы "Блестящие" / Фото: www.juliakovalchuk.ru

В субботу, 27 августа 2022 года, «Лэтуаль» устроит в ТРК «Мега» в Самаре бьюти-вечеринку. Ее хедлайнером станет бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук. Гостей ждут беседа и селфи-сессия с певицей. Информация об этом появилась в официальной группе торгового центра.

Также в программе мероприятия: бьюти-квест, за прохождение которого будут дарить подарки; зажигательная музыка от диджея; возможность сделать макияж, укладку волос, пройти консультацию косметолога. Кроме того, гостям вечеринки обещают скидки на товары для красоты.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 20:00 27 августа 2022 года в магазине «Лэтуаль». Вход свободный.