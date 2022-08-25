В Самарской области женщина отправится в колонию на семь лет за сбыт наркотиков

Женщина получила сообщение с адресом места оптовой «закладки».
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти женщина семь лет будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима за сбыт наркотиков.
— Жительница Тольятти через интернет сговорилась с неизвестным и получила сообщение с адресом места оптовой «закладки» с наркотиком, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Она забрала сверток с веществом, в составе которого было производное N-метилэфедрона, общей массой один килограмм. По договоренности местная жительница должна была расфасовать его на мелкие партии и сбывать в городе Тольятти.
Автомобиль, на котором она ехала, остановили сотрудники полиции на контрольном посту на трассе М-5. Наркотик в полном объеме изъяли. Женщину признали виновной, приговор в законную силу не вступил.