В Самарской области женщина отправится в колонию на семь лет за сбыт наркотиков

Женщина получила сообщение с адресом места оптовой «закладки». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти женщина семь лет будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима за сбыт наркотиков.

— Жительница Тольятти через интернет сговорилась с неизвестным и получила сообщение с адресом места оптовой «закладки» с наркотиком, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Она забрала сверток с веществом, в составе которого было производное N-метилэфедрона, общей массой один килограмм. По договоренности местная жительница должна была расфасовать его на мелкие партии и сбывать в городе Тольятти.

Автомобиль, на котором она ехала, остановили сотрудники полиции на контрольном посту на трассе М-5. Наркотик в полном объеме изъяли. Женщину признали виновной, приговор в законную силу не вступил.