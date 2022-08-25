«Друг девушки с Лесной?»: в Тольятти голый мужчина устроил лежбище перед мясным магазином

Тольяттинец в костюме Адама шокировал горожан / Фото: vk.com/news_tgl

Среда, 24 августа 2022 года, выдалась богатой на странные происшествия в Тольятти. Сначала горожан шокировала голая девушка, которая успела и побегать по дорогам, и посетить блинную, и полежать на асфальте, а потом их решил впечатлить обнаженный мужчина. Жители Автограда даже заподозрили, что они могут быть знакомы.

Девушку видели на улице Лесной в Центральном районе, а вот мужчина удивлял своим внешним видом жителей 2-го квартала в Автозаводском районе. Он лежал на одной из аллей перед мясным магазином.

- Ужас. Как же много неадекватов в городе. А ведь еще не сезон обострений.

- А осенью мы еще и не то увидим, - комментируют выходки своих земляков жители Тольятти.

Горожане шутят, что мужчина – это Терминатор, который отправился на поиски Сары Коннор и по дороге, видимо, решил прилечь отдохнуть. Другие же назвали голышей парой, Адамом и Евой, которые случайно потеряли друг друга.