Две столкнувшиеся «Приоры» отлетели на Hyundai Sonata в Тольятти 24 августа

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 24 августа, в 19:45 в Автозаводском районе Тольятти столкнулись две Lada Priora, после удара их отбросило на «Hyundai Sonata».

— 24-летний водитель на серой Lada Priora ехал по улице Дзержинского в сторону Ботанической, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В районе дома 74б, поворачивая налево, он столкнулся на встречке с черной «Lada Priora», за рулем которой находился 25-летний парень. В результате удара оба автомобиля отбросило на «Hyundai Sonata», который остановился на выезде с прилегающей территории. За рулем иномарки сидел 34-летний водитель.

С места ДТП в медицинское учреждение увезли водителя черной «Lada Priora» и двух его пассажиров: 18-летняя девушку и 21-летниего парня. Им всем назначили амбулаторное лечение. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.