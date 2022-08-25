Силовики освободили «заложников» из здания школы под Самарой

Нападение на образовательное заведение - легенда учений нескольких ведомств / Фото: УФСБ по Самарской области

В селе Красный Яр под Самарой произошло ЧП. Там террористы напали на школу и захватили заложников. Такова была легенда учений, которые прошли в регионе 23 и 24 августа 2022 года.

В мероприятии приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и транспортные полицейские. Они отработали алгоритм действий в случае террористической угрозы. Силовики обезвредили условных террористов, которые напали на школу в Красном Яру, а также освободили всех «заложников». Они показали высокий уровень подготовки и профессионализм.

Аналогичные учения на днях проводили также в Самаре и Ставропольском районе. Сотрудники экстренных служб искали «бомбу» на объекте министерства обороны РФ, ловили «террористов», проникших на объекты образования и Вооруженных сил РФ, а также искали сбежавшего «преступника». Везде справились на отлично.