Власти одобрили строительство высотки на Московском шоссе в Самаре

Ранее застройщик выносил проект на обсуждения и предоставлял эскизы. Фото: ООО "СЗ "Стройсервис"

Мэрия Самары одобрила строительство высотного дома на Московском шоссе. Информация размещена на сайте городской администрации.

– Предоставить ООО «СЗ «Стройсервис» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка на Московском шоссе, – следует из постановления.

Площадка, о которой идет речь, находится между Благовещенским храмом и аркой – это территория бывшего ипподрома. Площадь участка составляет 8842 квадратных метра. Отметим, что в прошлом году ООО «СЗ «Стройсервис» выносил проект на публичные обсуждения. Тогда сообщалось, что на участке появится дом высотой более 20 этажей. Многие самарцы идею не одобрили.

Нынешние планы застройщика на площадку пока остаются неизвестными.