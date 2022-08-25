Самарцы смогут поучаствовать в Общероссийском родительском собрании 31 августа

У всех есть возможность подключиться к прямой трансляции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии нового учебного года, 31 августа в 11:30 самарские родители смогут принять участие в IX Общероссийском родительском собрании.

— Собрание будет проходить в формате открытого межрегионального диалога с подключением из всех федеральных округов страны, — рассказали министерстве образования и науки Самарской области.

На горячую линию уже поступило более шести тысяч обращений. Главные темы собрания затронут вопросы о программах воспитания в школе, ремонте и строительстве школьной инфраструктуры, единых комплектов учебников, участия родителей в воспитании, горячего питания в школах, нагрузки на учеников.

Сейчас собираются и анализируются вопросы как от родителей, так и профессионального сообщества. На них ответит министр просвещения России. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте минпросвещения России, а также в сообществе «ВКонтакте».

Общероссийское родительское собрание проводится каждый год начиная с 2014 года. Также этом году в рамках августовских педагогических конференций во многих российских регионах работали «родительские секции», благодаря им собрали более 30 тысяч анкет с вопросами и пожеланиями родителей к системе образования.