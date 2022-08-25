Расписание пяти электричек изменили в Самарской области до 30 сентября 2022 года

Электрички будут ходить по скорректированному графику в течение месяца Фото: Архив "КП"

В четверг, 25 августа 2022 года, несколько электричек в Самарской области изменили график движения. По-новому начали ходить пригородные поезда до Жигулевска, Похвистнева, Жигулевского моря и Безенчука.

- Корректировки будут действовать до 30 сентября 2022 года, - сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Поезд № 7112/7111 Самара (отпр. 07.00) – Жигулевск (приб. 08.44) будет ежедневно отправляться в 8:12, а прибывать в 9:59, поезд № 6527 Похвистнево (отпр. 05.57) – Самара (приб. 08.45) – в 5:55 и в 8:45 соответственно.

Электричка № 6012/6011 Жигулевское море (отпр. 08.40) – Самара (приб. 10.19) будет ходить шесть раз в неделю, кроме воскресенья, по расписанию: отправление в 8:38, прибытие в 10:23. Поезд

№ 6574 Безенчук (отпр. 08.51) – Мирная (приб. 10.30) будет отправляться по будням 8:43, а прибывать в 10:21. А расписание поезда № 6330/6329 Водинская (отпр. 08.51) – Самара (приб. 09.47) по рабочим дням будет такое: отправление в 9:19, прибытие в 10:15.