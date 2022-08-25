Самарец показал строительство моста у Климовки с высоты птичьего полета

Работы на объекте идут полным ходом

В Самарской области продолжаются активные строительные работы на Волге. Речь идет об участке около Климовки, где полным ходом идет строительство моста. Самарский видеоблогер Сергей Бобин отправился на площадку на самолете-амфибии, что оценить ход работ с высоты птичьего полета. Он поделился кадрами с земляками.

На видео видно, что объект возводят сразу на двух берегах. Уже появилась часть мостового перекрытия, а сама стройка выглядит завораживающе. Работы продолжаются.

Напомним, новый мост станет частью крупнейшего инфраструктурного объекта России – дороги «Обход Тольятти». Протяженность Климовского моста составит 3,7 км – это самое узкое место Волги в этом районе.