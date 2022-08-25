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Общество25 августа 2022 11:41

Проект самарского педагога вошел в ТОП-100 лучших профориентационных практик России

Игровой тренинг рассчитан на родителей и детей
Ирина СИНЕГУБОВА
Тренинг поможет в сложный период самоопределения. Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

Тренинг поможет в сложный период самоопределения. Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

Проект педагога-психолога из Самарской области Елены Резниченко вошел в ТОП-100 лучших профориентационных практик России.

— Девушка разработала игровой тренинг для родителей и детей, помогающий на этапе выбор будущей профессии, — рассказали в пресс-службе проекта «Билет в будущее».

Трехдневный тренинг рассчитан на родителей и учащихся 8-10 классов, переживающих сложный период самоопределения. На этом этапе каждому ребенку важна психологическая поддержка родителей и понимание.

Тренинг самарского педагога-психолога Школы № 13 Тольятти Елены Резниченко поможет родителям и школьникам понять друг друга и выстроить продуктивную коммуникацию. Он создан в рамках федерального проекта школьной профориентации «Билет в будущее».