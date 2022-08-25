Мэрия разрешила строительство 100-метровых домов на берегу Волги в Самаре

Под строительство высоток отвели участок площадью 50 тыс. квадратных метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары предоставили разрешение на строительство «небоскребов» на берегу Волги. Речь идет о площадке бывшего завода имени Масленникова, которую планирует освоить ООО «СЗ «Древо.ЗиМ».

Согласно постановлению, на участке по улице Ново-Садовой компания возведет дома с максимальной высотой в 100 метров. Площадь территории составляет 50 тысяч квадратных метров. Максимальный процент застройки - 70%. При этом количество парковочных мест будет меньше положенного – 0,65 на квартиру.

Отметим, что ранее проект был вынесен на публичные слушания. Застройщик сообщал о масштабных планах – помимо домов, в проект вошел детсад и социальные объекты. Большинство жителей поддержали заявку.