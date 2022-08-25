Злодей напал на девушку с ребенком в подъезде дома на ул. Промышленности в Самаре

Мужчина покинул подъезд под женские крики / Фото: samara.dtp.official

В среду, 24 августа 2022 года, на улице Промышленности в Самаре произошло ЧП. В подъезде дома № 166 мужчина напал на девушку с ребенком. Информация об этом появилась в соцсетях.

Камера домофона засняла предполагаемого злодея. На кадрах видно, как он ближе к 17 часам заходит в подъезд и примерно через полчаса стремительно выходит оттуда под женские крики. При этом мужчина бросает в адрес дамы оскорбительные фразы.

- Нападение попало в объективы камер наблюдения подъезда. Заявление в полицию написано. Видео обрезано для обеспечения безопасности девушки, - сообщается в телеграм-канале samara.dtp.official.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по региону. В ведомстве подтвердили информацию об инциденте в подъезде жилого дома. В полицию Самары действительно обратилась местная жительница.

- Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. По ее результатам будет принято соответствующее решение, - отметили в пресс-службе облглавка.