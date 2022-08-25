В Самарской области глава Украинки принял на работу супругу и лишился должности

Мужчину досрочно отправили в отставку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава сельского поселения Украинка, расположенного в Большечерниговском районе, досрочно отправлен в отставку из-за коррупционных нарушений. Информацию сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Надзорный орган провел проверку, которая установила, что руководитель поселения устроил на работу в администрацию свою супругу. Женщина работала на должности специалиста, то есть находилась в прямом подчинении главы села – своего мужа. При этом по закону близкие родственники не могут работать вместе на государственной и муниципальной службе.

– Это напрямую свидетельствует о возникшем конфликте интересов в действиях выборного должностного лица. Данный конфликт глава Украинки и его супруга так и не урегулировали, – информирует прокуратура Большечерниговского района.

Прокурор района направил в Собрание представителей Украинки представление об устранении нарушений. В результате глава поселения сложил полномочия.