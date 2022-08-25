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Общество25 августа 2022 13:05

Самарцы признались, что удаленка стала настоящим подарком пандемии

По мнению жителей губернии, это был единственный «позитивный» момент
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По большей части на удаленную работу перешли женщины

По большей части на удаленную работу перешли женщины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области рассказали, как коронавирус изменил их жизнь. Конечно, инфекция принесла ряд негативных последствий. Однако самарцы нашли несколько положительных моментов, в том числе – удаленку. Об этом стало известно по результатам опроса сервиса SuperJob.

19% опрошенных заявили, что удаленная работа и обучение значительно упростили их жизнь. К слову, перейти на новый формат работы и учебы удалось в основном женщинам. 8% опрошенных признались, что стали больше ценить свое здоровье и жизнь, 7% самарцев занялись своим образованием. А другие нашли плюс в самоизоляции – люди разобрались в себе и наконец провели время с семьей.

Несмотря на оптимистический настрой своих земляков, некоторые жители региона не смогли найти никаких позитивных моментов в пандемии. В этом признались 46% респондентов. Они вспоминали о потере близких , психологически сложном периоде самоизоляции и серьезных ограничительных мерах.