Самарцы признались, что удаленка стала настоящим подарком пандемии

По большей части на удаленную работу перешли женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области рассказали, как коронавирус изменил их жизнь. Конечно, инфекция принесла ряд негативных последствий. Однако самарцы нашли несколько положительных моментов, в том числе – удаленку. Об этом стало известно по результатам опроса сервиса SuperJob.

19% опрошенных заявили, что удаленная работа и обучение значительно упростили их жизнь. К слову, перейти на новый формат работы и учебы удалось в основном женщинам. 8% опрошенных признались, что стали больше ценить свое здоровье и жизнь, 7% самарцев занялись своим образованием. А другие нашли плюс в самоизоляции – люди разобрались в себе и наконец провели время с семьей.

Несмотря на оптимистический настрой своих земляков, некоторые жители региона не смогли найти никаких позитивных моментов в пандемии. В этом признались 46% респондентов. Они вспоминали о потере близких , психологически сложном периоде самоизоляции и серьезных ограничительных мерах.