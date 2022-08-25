Самарцы смогут сделать тест на ВИЧ у ТРК «Вива Лэнд» 25-27 августа 2022 года

Пройти исследование можно будет в специальных тест-мобилях Фото: правительство Самарской области

Жителей Самары приглашают пройти бесплатное, анонимное, моментальное тестирование на ВИЧ. Это можно будет сделать в рамках проекта «Тест для победы. Помощь рядом». Один из организаторов акции – областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.

Сделать тест на ВИЧ можно будет в специальных тест-мобилях. Они будут работать 25, 26 и 27 августа 2022 года на площадке у торгово-развлекательного комплекса «Вива Лэнд» (проспект Кирова, 147). Время приема посетителей – с 11:00 до 15:00.

Процедура быстрая и безболезненная. Для ее прохождения не нужны документы, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.