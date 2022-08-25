В Самаре почти на 90% завершили перекладку теплосетей

На шести участках перекладка полностью завершена. Фото: администрация Самары

Перекладка теплосетей в Самаре близится к завершению. Об этом стало известно на заседании штаба по подготовке города к зиме.

Работы ведутся на 20 объектах, 12 из которых – плановые. Еще 8 участков были добавлены позже. По плановым перекладкам степень готовности составляет 88%.

– Из 12 участков готово 6, работы выполнены с восстановлением благоустройства. В их числе – теплотрассы по улицам Молодогвардейской, Самарской, Рабочей, Металлистов. К добавленным 8 мы уже приступили, – рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Среди дополнительных самой сложной оказалась теплотрасса по ул. Аминева. Она частично проходит через территорию школы №102. Здесь нужно было переложить две трубы большого диаметра. Власти отмечают, что с задачей удалось справиться – работы будут полностью завершены 30 августа.